«Краснодар» — «Акрон»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Краснодар» — «Акрон».

Ставка: «Краснодар» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.07.

В первом круге у краснодарцев не возникло серьёзных трудностей с «Акроном», разгромили со счётом 5:2. Эдуард Сперцян и Джон Кордоба оформили в той встрече по дублю. К предстоящему матчу оба подходят с запасом сил. За тонус армянина после травмы переживать не стоит. Во встрече с «Факелом» он записал на свой счёт два результативных действия, хотя появился на поле только на 63-й минуте.

«Акрон» — смелая и интересная команда, заслуживающая уважения за демонстрацию открытого динамичного футбола в дебютном сезоне. Только вот раскрепощённость частенько идёт подопечным Заура Тедеева в убыток. Слишком часто пропускают (в среднем за встречу в РПЛ 1,8 мяча). Особенно в играх с лидерами.

Находящийся в отличной форме Артёма Дзюбы не поможет «Акрону» избежать поражения от «Краснодара». Во встрече предыдущего тура чемпионата России тольяттинцы уступили «Ростову» (2:3). К атаке никаких претензий, а вот ошибки защитников перечёркивают все старания нападающих.