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«Реал» — «Валенсия»: прогноз на матч в Мадриде

«Реал» — «Валенсия»: прогноз на матч в Мадриде
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Реал» — «Валенсия».

Ставка: «Реал» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.33.

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Совсем не на руку «сливочным» то, что ответная игра 1/2 финала Кубка Короля с «Реалом Сосьедад» получилась вязкой, затянулась на 120 минут. Через три дня после игры с «Валенсией» выездная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Результативность от этого может сильно просесть. Если по-хорошему, то надо бы победить «летучих мышей» на классе.

«Валенсия» неплохо прибавила. Проиграла лишь один из восьми предыдущих матчей чемпионата Испании. Уступила «Атлетико» (0:3). Благодаря хорошим результатам поднялась на 15-ю строчку.

Не последнюю роль в успехах сыграл грузинский голкипер Георгий Мамардашвили. В частности благодаря его стараниям «летучие мыши» только в двух из восьми последних матчей Примеры пропустили больше одного мяча. Заключить пари на П1 + ТМ 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.33.

Важно, что встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» лучше всех в лиге выступают в качестве домашней команды, выиграли 12 из 14 матчей. В то время как «летучие мыши» не выиграли ни одной встречи в гостях (семь ничьих против семи поражений). Итог предсказуем.

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