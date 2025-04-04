«Динамо» Москва — СКА: ставка Анатолия Емелина на встречу плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА.

Ставка: победа СКА за 2.80.

«Этой весной все команды, вставшие на грань вылета из плей-офф, в «матчах жизни и смерти» побеждают, продлевая серии. Единственное исключение — «Торпедо», но там и разница в классе с соперником была слишком велика, и сам нижегородский клуб был не готов к достойным выступлениям в играх на вылет. СКА же, наоборот, прибавляет от встречи к встрече. В среду команда Ротенберга шикарно выглядела в атаке, проявила образцовую волю к победе — и, по-хорошему, должна была побеждать ещё в основное время.

А теперь, когда петербуржцы прижаты к стенке, они вновь будут вынуждены доставать из себя всё возможное и невозможное. Динамовцы же уже два раза показали, что даже по ходу удачно складывающегося матча они могут дрогнуть и посыпаться. Думаю, невские армейцы победят — на радость всем любителям длинных серий и упорной борьбы. И, конечно, тотал снова будет больше пяти заброшенных. Оба соперника наконец-то начали искать счастье в атаке на радость зрителям», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».