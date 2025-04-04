«Вашингтон» — «Чикаго»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала ставку на матч НХЛ «Вашингтон» — «Чикаго».

Ставка: гол Овечкина за 2.10.

«Всего три гола осталось забить Александру Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Лига уже готовится отмечать великое событие: комиссар Гэри Беттмэн, жена Александра Анастасия, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис и многие другие хоккейные люди теперь путешествуют за «Кэпиталз». Овечкин забивает три матча подряд. В 59 матчах у него 39 шайб. Невероятный результат для 39-летнего хоккеиста.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Овечкин не только в ближайшее время может обойти Уэйна Гретцки по голам в карьере, но может это сделать даже быстрее Великого! Гретцки забил 894 гола за 1487 матчей. Александр — 892 шайбы за 1485 игр.

«Чикаго» — отличный соперник, чтобы продлить голевую серию. Одна из худших команд сезона в последних 10 матчах выиграла только один раз. В среднем она пропускает 3,89 шайбы за игру — 31-е место в лиге. А «Кэпиталз» к тому же играют дома. Хороший шанс сравниваться с Гретцки или его обходить», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».