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«Детройт» – «Каролина»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ

«Детройт» – «Каролина»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Детройт» – «Каролина».

Ставка: победа «Каролины» за 1.80.

«До старта плей-офф остается три недели, и «Каролина» набрала отличную форму. Команда выиграла восемь из десяти последних матчей, а в недавней игре уверенно обыграла лидера конференции «Вашингтон» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сет Джарвис за пять последних матчей набрал 8 (3+5) очков, а новичок Тайлер Холл находится в потрясающей форме — на его счету пять голов за этот период. «Харрикейнз» уверенно выглядят во всех аспектах игры, за исключением одного — реализации большинства (всего 19,1%). Однако у «Детройта» худший процент нейтрализации меньшинства в лиге — лишь 69%.

В целом «Ред Уингз» переживают непростые времена: всего четыре победы в последних десяти матчах, а шансы на выход в плей-офф тают с каждым днем. Пока конкуренты выкладываются на полную, «Детройт» не может найти свою игру. В этом сезоне команды уже встречались дважды, и оба раза победила «Каролина». Нет причин, по которым на этот раз должно быть иначе», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».

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