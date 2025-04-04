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«Трактор» — «Адмирал»: прогноз Виталия Славина на игру плей-офф КХЛ 4 апреля

«Трактор» — «Адмирал»: прогноз Виталия Славина на игру плей-офф КХЛ 4 апреля
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Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Адмирал».

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 4.5 за 2.06.

«Челябинцы неудачно начали серию. По мне, они просто недооценили соперника, много ошибались, но в четвёртой игре во Владивостоке «Трактор» выдал свой потенциал. Великолепный матч провёл Шабанов, который набрал пять очков. Уральцы просто раскатали хозяев 7:3, захватили психологическое преимущество, думаю, что они уже не отдадут инициативу в этой серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В пятой игре я ставлю на «Трактор», на своём льду он просто не имеет права отдавать ещё один матч. Рецепт победы они нашли, уверенность в себе обрели – «Трактор» победит и тотал больше 4.5», — приводит слова Славина «РБ Спорт».

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