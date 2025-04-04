«Динамо» Москва — СКА: прогноз Павла Лысенкова на встречу первого раунда плей-офф КХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч серии плей-офф КХЛ «Динамо» Москва – СКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.15.

«Сложно предсказать, кто выиграет. Вполне возможно, что даже будет второй овертайм подряд в этой серии.

Мне кажется, что беспроигрышным вариантом будет взять тотал больше. Я бы здесь пошёл через тотал больше 5.5. Видите, опять начали плыть вратари у СКА, так что у «Динамо» появляется больше возможностей. Мой прогноз – тотал больше 5.5. Я жду искромётный хоккей, это очень весёлая серия, из которой, к сожалению, выйдет только одна команда», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».