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«Динамо» Москва — СКА: прогноз Павла Лысенкова на встречу первого раунда плей-офф КХЛ

«Динамо» Москва — СКА: прогноз Павла Лысенкова на встречу первого раунда плей-офф КХЛ
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч серии плей-офф КХЛ «Динамо» Москва – СКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.15.

«Сложно предсказать, кто выиграет. Вполне возможно, что даже будет второй овертайм подряд в этой серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что беспроигрышным вариантом будет взять тотал больше. Я бы здесь пошёл через тотал больше 5.5. Видите, опять начали плыть вратари у СКА, так что у «Динамо» появляется больше возможностей. Мой прогноз – тотал больше 5.5. Я жду искромётный хоккей, это очень весёлая серия, из которой, к сожалению, выйдет только одна команда», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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