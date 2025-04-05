Стали известны шансы «Барселоны» выиграть 10-й матч чемпионата Испании подряд

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В субботу, 5 апреля, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 30-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Победная серия каталонцев в чемпионате Испании насчитывает девять матчей.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение сине-гранатовым. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно равно 72% вероятности.

Победа «Бетиса» оценивается в 7.80, в то время как на ничейный исход можно поставить за 6.00.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в предстоящем матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Самый вероятный счёт — 2:1 в пользу хозяев (8.00).