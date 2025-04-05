«Барселона» — «Бетис»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис».

Ставка: «Барселона» не проиграет + обе забьют за 1.87.

Подопечные Ханс-Дитера Флика набрали солидный ход в чемпионате Испании. За девять туров до конца розыгрыша первенства они располагаются на первом месте, набрав 66 очков. Отрыв от «Реала» составляет три очка, от «Атлетико» — шесть.

Концовку сезона сине-гранатовые должны провести ещё стабильнее. И испытания начнутся прямо сейчас. Дело в том, что «Бетис» набрал сумасшедший ход. Во-первых, вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где теперь является одним из главных претендентов.

Во-вторых, победная серия в испанской Примере у подопечных Мануэля Пеллегрини насчитывает уже шесть матчей. За это время удалось забить 13 мячей, а пропущено было всего пять. Повезло с соперниками? Только отчасти. На данном отрезке встретились мадридский «Реал» (2:1), «Реал Сосьедад» (3:0) и «Севилья» (2:1).

Короче говоря, держать удар и давать сдачи сильным оппонентам зелёно-белые умеют. Тем более когда на кону большие ставки. Мотивация у коллектива действительно серьёзная, ведь есть шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Перед 30-м туром отставание от топ-4 Ла Лиги составляет шесть очков.

Несмотря на значительный перевес в сторону «Барселоны» в истории противостояний, у «Бетиса» будет возможность показать зубы в предстоящем матче. В качестве ставки можно было бы взять «обе забьют + хозяева не проиграют», чтобы подстраховаться на случай осечки каталонцев.