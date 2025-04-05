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«ПСЖ» — «Анже»: прогноз и ставки на матч

«ПСЖ» — «Анже»: прогноз и ставки на матч
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В субботу, 5 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» состоится матч 28-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение парижанам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.15, что приблизительно равно 86% вероятности.

Победа «Анже» оценивается в 21.0, в то время как на ничейный исход можно поставить за 9.20.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.25.

Однако если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.81. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу хозяев (8.50).

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