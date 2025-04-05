«ПСЖ» — «Анже»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу Лиги 1 «ПСЖ» — «Анже».

Ставка: «ПСЖ» победит всухую за 2.12.

Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Монако» составляет 21 очко. Парижане могут валять дурака хоть шесть туров, регулярно проигрывая, а в последнем – добыть одно очко и всё равно стать чемпионами.

Всего один удачный матч позволит красно-синим забыть о Лиге 1 и бросить все силы на оставшиеся турниры — Кубок Франции и Лигу чемпионов. В первом случае до финала ещё долго, а вот о втором нужно думать уже сейчас. На следующей неделе парижанам принимать бирмингемскую «Астон Виллу» на «Парк де Пренс». И лучше отнестись к этому серьёзно.

Благо «Анже» — очень подходящий соперник. Во-первых, он проиграл «ПСЖ» в 18 из 19 последних очных встреч. Во-вторых, прямо сейчас находится в плохой форме. Серия поражений в чемпионате Франции составляет четыре матча. Все из них проиграны всухую и с разницей минимум в два мяча.

Что-то похожее ждёт аутсайдера и теперь. На недавнюю кубковую игру с «Дюнкерком» Луис Энрике выставил довольно сильный состав, поэтому теперь некоторые лидеры могут получить отдых. Уже во втором матче подряд ворота защищает Матвей Сафонов. Не исключено, что перед «Астон Виллой» ради тонуса выйдет Джанлуиджи Доннарумма.

Скорее всего, «ПСЖ» не оставит камня на камне от такого «Анже», а потому в качестве ставки можно выбирать между П1 всухую и Ф1 (-2.5). Коэффициенты сопоставимые. Мы остановимся на первом варианте, поскольку соперник в последнее время очень плох по части реализации моментов.