«Ростов» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч РПЛ

В воскресенье, 6 апреля, на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч 23-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается в 3.40, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Аналитики также сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.71.