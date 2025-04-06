«Ростов» — «Спартак»: прогноз на матч в Ростове-на-Дону

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет + обе забьют за 2.20.

Красно-белые отправляются в Ростов-на-Дону, и рассчитывать на лёгкую прогулку им явно не стоит. «Ростов» пока нормально себя чувствует и без Валерия Карпина, покинувшего пост главного тренера.

Да, проиграли «Зениту» в первом матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) и рискуют вылететь. Да, уступили «Краснодару» в южном дерби. Да, оба поражения случились на своём поле. Но в целом команда возобновила сезон достаточно бодро. За четыре тура в марте набрала 7 из 12 возможных очков, забив при этом шесть мячей.

У «Спартака» же в коллекции есть как поражение от «Рубина» (1:2), так и победа над «Зенитом» (2:1). Весной на передний план вылезают нестабильность и неравномерность результатов. Лидеры вроде бы в строю, а регулярные победы куда-то делись. В Ростове-на-Дону клуб, конечно, сыграет с позиции силы, но уверенности в нём нет.

Лучше подумать над ставкой на голы в обе стороны. «Ростов» довольно раскрепощённая в этом плане команда, не стесняется играть в атакующий футбол даже с грандами. А это чревато возникновением опасности у собственных ворот. Поднять выигрыш можно комбинированным вариантом — ОЗ + Х2. Всё же мотивации у гостей должно быть побольше.