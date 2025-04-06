Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Динамо»: прогноз с коэффициентом 4.00

ЦСКА — «Динамо»: прогноз с коэффициентом 4.00
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо».

Ставка: ЦСКА победит + обе забьют за 4.00.

Материалы по теме
ЦСКА — «Динамо» Москва. 5:1 с «Оренбургом»? Не, не страшно
ЦСКА — «Динамо» Москва. 5:1 с «Оренбургом»? Не, не страшно

Московское «Динамо» в прошлом туре одержало убедительную победу над «Оренбургом» (5:1). Таким образом, худо-бедно удалось исправиться за поражения в двух дерби, которые случились до того. Однако перед предстоящим матчем с ЦСКА даже такая победа не внушает сильного оптимизма.

Прямо сейчас армейцы в отличной форме. Первый месяц весны провели крайне здорово. Едва не обыграли «Зенит» (0:0), а затем выдали серию из пяти побед с общим счётом 9:3, включая победы над белградским «Партизаном» во время мартовской международной паузы и московским «Динамо» в первом матче 1/2 финала Кубка России.

Ещё момент — дуэль тренеров. В этом сезоне ЦСКА Марко Николича встречался дважды с «Динамо» Марцела Лички, в обоих случаях одержал победу со счётом 2:1. На сей раз можно ожидать чего-то похожего. Армейцы на ходу, на своём поле. Вряд ли испугаются бело-голубых, которые, хоть и могут ужалить, пока по-прежнему нестабильны.

Вместе с тем стоит, конечно же, ожидать плотной борьбы. Несмотря на «братский» статус дерби, градус должен быть высоким, ведь на кону — четвёртое место в турнирной таблице и дальнейшая борьба за медали. На фоне разговоров о возвращении россиян на международную арену этот вопрос может стать актуальным.

Материалы по теме
«Ростов» — «Спартак». Ещё ничего не потеряно
«Ростов» — «Спартак». Ещё ничего не потеряно
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android