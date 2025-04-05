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Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Сыграл коэффициент 10.0

Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Сыграл коэффициент 10.0
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«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:3.

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Дублем отметился звёздный российский нападающий хозяев Александр Овечкин, который довёл число своих голов в регулярках НХЛ до 894. Это помогло ему повторить легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в сильнейшей лиге мира.

Овечкин открыл счёт на четвёртой минуте в равных составах, а на 47-й минуте реализовал большинство. Вторая шайба Александра оказалась победной.

Ставки на победу «Вашингтона» в основное время принимались с коэффициентом 1.51: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1510 рублей. На тотал больше 5.5 гола давали 1.58.

Заключить пари на гол Овечкина можно было за 1.85, а на дубль лидера «Кэпиталз» — за 4.50.

Ставки на победный гол в исполнении Александра принимались с коэффициентом 10.0.

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