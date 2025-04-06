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ЦСКА — «Динамо»: букмекеры определили фаворита дерби РПЛ

ЦСКА — «Динамо»: букмекеры определили фаворита дерби РПЛ
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В воскресенье, 6 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 23-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» Москва. Стартовый свисток столичного дерби запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение красно-синим. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа московского «Динамо» оценивается в 3.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

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