Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча ЦСКА — «Динамо»

В воскресенье, 6 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 23-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» Москва. Стартовый свисток столичного дерби запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа московского «Динамо» оценивается в 3.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.20.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.00). Победа ЦСКА 1:0 идёт за 8.20, на точный счёт 2:1 в пользу красно-синих выставлен коэффициент 9.00.