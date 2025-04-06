«МЮ» — «Манчестер Сити»: букмекеры оценили шансы команд

В воскресенье, 6 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 46% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается в 3.50, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Аналитики также прогнозируют, что манчестерское дерби получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.