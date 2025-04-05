«Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Рубин»

в 23-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: гол «Рубина» во втором тайме за 2.05.

«Субботняя программа 23-го тура откроется дерби, матчем в Самаре, где «Крылья Советов» сыграют против «Рубина». Между командами 10 очков в турнирной таблице, «Рубин» пропустил вперёд «Ростов». В последнем туре было сокрушительное поражение 0:4 от «Зенита». Конечно, с Даку и без Даку — это две абсолютно разные команды. Вопрос, сыграет ли албанец в этом матче или нет, по-прежнему открыт. Рашид Рахимов говорит, что ему требуется операция и в ближайшее время его ждать на поле не стоит. Но, насколько я знаю, Даку, возможно, попадёт в заявку на эту встречу и, возможно, появится на поле во втором тайме.

«Крылья Советов» сейчас на кураже, на ходу после крупной победы над «Локомотивом». Опять домашняя игра. Главное – постараться всё это удержать, не расплескать и надеяться, что не все моменты и не все забитые мячи пришлись исключительно на матч с «Локомотивом».

«Крылья» определённую тенденцию и тренд задают в весеннем отрезке: в каждом матче они обязательно пропускают во втором тайме. Я думаю, что если выйдет Даку во втором тайме и где-то удастся игру чуть перестроить, в зависимости от того, как она будет складываться, то «Рубин» вполне может забить во втором тайме. И мы знаем фишку Рашида Рахимова: во вторых таймах «Рубин» прилично добавляет, может быть, за исключением матча с «Зенитом», который мы только что видели, и со «Спартаком», когда надо было играть по счёту.

Мой прогноз на эту встречу за коэффициент 2.05 — гол «Рубина» во втором тайме», — приводит слова Генича «РБ Спорт».