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«Факел» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

«Факел» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Ахмат».

Ставка: победа «Факела» с форой (0) за 2.48.

«Факел» возглавил Игорь Михайлович Шалимов, с которым мне посчастливилось играть в «Спартаке». Я, конечно же, желаю ему удачи в решении поставленной перед ним задачи — сохранения места в РПЛ. Колоссальный тренерский и игроцкий опыт должен ему помочь.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» — предпоследний в таблице. И до мест, позволяющих участвовать в переходных матчах, пять очков. Возглавить команду в такой ситуации — это нужно иметь смелость и уверенность в своих силах. Браво, Игорь Михайлович.

И сразу же прямой конкурент в соперниках, который после зимней паузы показывает очень хорошие результаты с точки зрения набора очков – три ничьих и победа в четырёх матчах чемпионата. Великолепный результат.

Матч первого круга закончился победой «Факела». Два мяча забил Каштанов и один — Марков, которого в команде уже нет. Значит, могут забивать, если захотят. Три мяча в одной игре — это редкость для «Факела». За 22 матча в РПЛ забито всего 11 мячей — худший показатель в лиге.

Вся надежда не только на нового тренера, но и на «12-го игрока». Уверен, будет полный стадион. И яростная поддержка трибун поможет одержать долгожданную победу хозяевам, ведь именно победа над «Ахматом» была последней в далёком октябре прошлого года», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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