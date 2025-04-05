«Факел» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Воронеже

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Ахмат» в 23-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 2.15.

«Первый матч «Факела» под руководством Игоря Шалимова — домашняя игра против «Ахмата». Очень обидно, что этот матч пройдет без зрителей, но таковы реалии. И стадион в Воронеже наказан за расистские выкрики во время матча с «Зенитом». Поэтому, может быть, и без какого-то особого давления, какого-то антуража, кто знает, может быть, и попроще должно быть «Факелу» в данной ситуации, хотя, конечно, болельщики бы здорово ему в этом матче подсобили.

«Факел» не забивает 6 матчей подряд, это и так все прекрасно знают, и шансов спастись у него тоже очень немного. И последняя, пожалуй, финальная игра для «Факела» сейчас за возможность зацепиться за стыковые матчи. «Ахмат» здорово смотрится, на 5 очков как раз «Факел» опережает. И «Ахмат» более целостно, более убедительно выглядит.

Тут дополнительная интрига, конечно, что когда-то Шалимов спасал «Ахмат» от вылета, а сейчас возглавляет грозненцев Сергей Ташуев, который тоже спасал «Факел» от вылета. Тогда Ташуеву удалось спастись, как и Шалимову с грозненцами. Поэтому такой дополнительный подтекст есть.

И как бы эта игра ни носила такой статус товарищеского матча, с учетом отсутствия болельщиков на трибунах, какая-то перезагрузка в «Факеле», безусловно, должна произойти, какая-то искра должна загореться, чтобы «Факел» воспламенился. Надо забить, моменты есть в каждом матче, надо постараться эти моменты реализовать. А у «Ахмата» классный подбор игроков впереди — там и Лечи Садулаев, и Самородов обязательно что-то могут придумать.

Мой прогноз на этот матч – «обе забьют» за хороший коэффициент 2,15», — приводит слова Генича «РБ Спорт».