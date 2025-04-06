«МЮ» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру АПЛ «МЮ» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Ман Сити» не проиграет + обе забьют за 2.05.

Подопечным Рубена Аморима имеет смысл сделать упор на еврокубковую кампанию, поскольку в этом сезоне на внутренней арене уже ничего не добиться. За восемь туров до конца они располагаются на 13-й строчке, набрав 37 очков. Понятно, что зона вылета не тревожит, но и зона еврокубков очень далеко.

Команда Хосепа Гвардиолы, в свою очередь, борется за финиш в четвёрке лучших, откуда можно будет попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. После 30-го тура ситуация была такая: пятое место и одно очко отставания от «Челси». Ситуация более чем рабочая, а шансы — вполне осязаемые. Логично, что «горожане» будут особенно мотивированы.

Картину портят разве что травмы. Родри и так давно нет, а тут ещё основной нападающий выпал. Эрлинг Холанд, забивший 21 гол в этом розыгрыше чемпионата Англии, получил травму, а потому участия в дерби не примет. Придётся снова как-то мудрить с составом. Благо в порядке собравшийся уходить из клуба Кевин Де Брёйне.

В общем, на роль победителя в данном конкретном случае больше всё же подходит «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» лучше бы подумать о Лиге Европы и поберечь лидеров. Однако, чтобы подстраховаться, можно выбрать ставку «обе забьют + гости не проиграют». С обороной есть проблемы у обеих сторон.