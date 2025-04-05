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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч 23-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч 23-го тура РПЛ
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.15.

«В свете последних матчей, особенно крайнего, когда «Крылья» обыграли «Локомотив» со счётом 5:1, очевидно, что после зимних сборов у «Локомотива» проблемы, а последний матч это доказал очень отчётливо.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Зенит», наоборот, в последнем матче с «Рубином» продемонстрировал свою мощь, все те проблемы, которые были в прессе, оказались не настолько существенными. Команда выглядит физически очень здорово, и самое главное, что звезда команды Луис Энрике, мне кажется, нащупал общую связь с партнёрами.

В связи с этим я хочу сказать, что явный фаворит – «Зенит», который в гонке чемпионов, ему необходимо этот матч выигрывать, и он его выиграет. Это первый мой прогноз. Второе, «Зенит» очень много атакует флангами, поэтому я бы сказал, что угловых будет очень много со стороны «Зенита». Поэтому я поставлю на индивидуальный тотал больше 5.5 углового «Зенита», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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