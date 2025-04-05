«Локомотив» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 7.80.

«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в рамках 23-го тура РПЛ. Не жду тут равной борьбы, особенно после тех результатов, что они показали в прошлых матчах чемпионата.

Результативные игры они провели неделю назад. Но сценарий у них, конечно, сильно различался. «Зенит» не испытал особых проблем в матче с «Рубином», разгромил его 4:0. Как я говорил, сейчас питерцы вышли на финишную прямую, отступать им некуда – второе место будет считаться провалом. Так что жду почти только доминирующих побед от команды Семака, по крайней мере, в матчах с более слабыми соперниками.

У «Локомотива» тоже был крупный счёт в прошлом туре, только вот не в его пользу. Проиграла команда со счётом 1:5, но вот кому – «Крыльям Советов»! Ужасное выступление в исполнение подопечных Галактионова. Ладно они провалили первый тайм, пропустили четыре мяча. Но во второй сорокапятиминутке полноценно вернуться так и не удалось клубу.

И в целом для «Локо» эта неудача стала уже третьей в 2025 году. Ранее он также провалил матч с махачкалинским «Динамо», пусть и не пропустил там пять мячей – 1:1. Такой же счёт был зафиксирован и в их игре с «Ахматом». А «Зенит» ещё две игры с топовыми соперниками провёл после зимней паузы и ни разу не выиграл — 0:0 с ЦСКА и более болезненные 1:2 со «Спартаком».

В общем, «Зенит» тут победит. Он сильнее, мотивированнее. «Краснодар» всё ещё чуть обгоняет питерцев, но не так сильно – три очка разницы. Так что в каждом туре подопечные Семака должны добиваться максимума, что они и сделают сейчас – точный счёт 1:2 за 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».