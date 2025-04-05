«Локомотив» — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: первый гол с 28-й по 90-ю минуту за 1.94.

«Локомотив» — «Зенит» в 23-м туре РПЛ. Хозяева — шестые, гости – вторые. И разделяют их шесть очков.

Никто не мог предположить провал «Локо» в Самаре. По-другому назвать результат того матча нельзя. Игра «ещё не началась», а на табло уже горели цифры 2:0. Вторая минута – Орос, четвертая – Сергеев. Кстати, Сергеев оформил дубль в матче, который закончился разгромом «Локомотива» 1:5. В футболе такие матчи случаются, и лучше уж проиграть один раз 1:5, чем пять раз — со счётом 0:1, и говорить о том, что игра была равная, просто не повезло).

«Зенит» после возобновления чемпионата потерял очки дважды — дома 0:0 с ЦСКА и на выезде проиграли «Спартаку» 1:2 в самой концовке. Но вроде дела налаживаются. В последнем туре был обыгран крепкий «Рубин» 4:0. И хочу обратить ваше внимание на то, что «Зенит» оставил свои ворота в неприкосновенности в четырех матчах из пяти. Только «Спартак» при сумасшедшей поддержке трибун сумел забить дважды.

Матч первого круга закончился вничью – 1:1. На забитый мяч Мостовым «Локо» ответил голом Батракова, который является, по моему мнению, лучшим в составе «железнодорожников». Кстати, тогда оба мяча были забиты во втором тайме.

Ну а теперь к прогнозу. Считаю, что в первые полчаса игра будет равной, будет борьба за преимущество, и голевых моментов будет немного. Все самое интересное, забитые мячи, мы увидим после 28-й минуты», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».