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«Краснодар» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 5 апреля

«Краснодар» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 5 апреля
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Акрон» в 23-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» в первом тайме и в матче за 1.96.

«Лидер чемпионата «Краснодар» дома будет принимать «Акрон». Чрезвычайно важная игра, разумеется, для «Краснодара». У него сейчас неважных игр не бывает. Возвращаются Кордоба и Сперцян в стартовый состав. Отсутствовать будет Ленини по причине дисквалификации, но вряд ли это сильно скажется на структуре игры «Краснодара». И не должно это сказаться на результате.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодару» ни в коем случае нельзя оступаться. «Краснодар» будет играть этот матч после того, как сыграет «Зенит» с «Локомотивом». Если «Зенит» выиграет, то он сравняется с «Краснодаром» по набранным турнирным очкам, поэтому команда Мусаева должна выходить и с первых минут сразу соперника прижимать. «Акрон» очень много пропускает, больше всех вообще в чемпионате. Поэтому, если «Краснодар» всей мощью, силой и скоростью навалится на «Акрон», конечно, команде Тедеева будет очень сложно.

«Акрон» тоже слегка подвис. Сейчас неприятная такая не серия, но неприятный отрезок для «Акрона» — два матча подряд команда проиграла. И не сказать, что она полностью себя обезопасила от попадания в стыковые матчи. Поэтому «Акрон» тоже будет предельно настроен и мотивирован на эту игру, тем более Дзюба рвёт и мечет, хочет продолжать забивать.

Но, конечно, «Краснодар» сильнее. Я думаю, что здесь фактор гола может сыграть очень важную роль. Поэтому «Краснодару» надо с первых минут очень сконцентрированно, внимательно и с хорошей реализацией подойти к этому сопернику. Если «Краснодар» это сделает и выиграет первый тайм, он точно выиграет этот матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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