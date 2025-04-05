«Краснодар» — «Акрон»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Акрон».

Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 2.5 за 2.08.

«Краснодар» сыграет с «Акроном» в 23-м туре РПЛ. Хозяева — первые в таблице с отрывом от «Зенита» в три очка. И в этом туре отрыв может увеличиться. Всё же «Зенит» играет на выезде с «Локомотивом», а там возможен один из трёх результатов.

Краснодарцы обязаны сделать всё возможное и невозможное, чтобы порадовать своих болельщиков и Сергея Николаевича Галицкого победой и, возможно, увеличить отрыв от «Зенита». Тем более Кордоба возвратится в состав.

В последнем матче была одержана победа над «Факелом» — 5:0. Но гости держались 52 минуты. Так часто бывает, когда сильная команда играет против более слабой, игра до гола, а потом разгром.

«Акрон» после перерыва провёл пять официальных матчей, в которых четыре раза проиграл и лишь раз выиграл — победа над «Крыльями Советов», условно, на выезде.

В каждом из пяти матчей «Акрон» забивал. А то, что забьёт «Краснодар» и, возможно, Кордоба (можно рассмотреть и этот прогноз), у меня сомнений нет. «Обе забьют» за 1.79 — очень неплохо. Но так как я предполагаю, что обе команды забьют, а победит «Краснодар», то мой прогноз — победа «Краснодара» и тотал больше 2.5 за 2.08», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».