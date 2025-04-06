«Рома» — «Ювентус»: прогноз и ставка на матч

В воскресенье, 6 апреля, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится центральный матч 31-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение подопечным Клаудио Раньери. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.60, что приблизительно равно 38% вероятности.

Победа «Ювентуса» оценивается в 3.20, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.10.

Аналитики также считают, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.40).