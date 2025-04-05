«Эвертон» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.72.

«Эвертон» и «Арсенал» встретятся в 31-м туре чемпионата Англии. Я тут не сомневаюсь в успехе гостей, их уровень намного выше.

«Интересный», конечно, график игр у «Эвертона». Для него это будет вторая встреча подряд с соперником с верхушки таблицы. Так, после паузы на игры сборных у «ирисок» было дерби с «Ливерпулем». И в общем-то команда Дэвида Мойеса выглядела не так уж плохо, навязывала борьбу сопернику, могла даже забивать. Но итог – минимальное поражение 0:1.

Так прервалась серия «Эвертона» без проигрышей, которая насчитывала к тому моменту шесть противостояний. Правда, пять их них завершались ничьими, пусть и все были против клубов, идущих выше в таблице АПЛ. Сами же «ириски» всё ещё стоят низко, на 15-м месте, но отрыв от зоны вылета у них приличный.

Ну а «Арсенал» на неделе добыл победу в АПЛ в игре с «Фулхэмом» (2:1). В доминирующей манере выступили «канониры», могли и с более крупным счётом выиграть. Пропустили же они единственный гол только на 94-й минуте.

Серия без проигрышей у команды Артеты уже насчитывает те же шесть матчей, половина из которых завершалась ничьими. В АПЛ уже вряд ли для коллектива что-то изменится – он финиширует вторым. Сейчас, я думаю, основные силы «канониры» оставят на Лигу чемпионов – на следующей неделе им предстоит провести первый четвертьфинал с «Реалом» Мадрид.

Так что я не уверен в том, что мы тут увидим полностью основной состав «Арсенала». Но всё равно они тут являются фаворитами. «Эвертон» максимум на что может рассчитывать, так это на ничью. Но и её «ириски», я думаю, не добудут.

Моя ставка – победа «Арсенала» за 1.72», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».