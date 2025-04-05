«Реал» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Валенсия».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 6.20.

«В 30-м туре испанской Примеры встретятся «Реал» и «Валенсия». Команде Анчелотти предстоит важный матч на следующей неделе в Лиге чемпионов. Но я не уверен, что гости смогут воспользоваться этим.

Но сейчас все чуть осложняется для «Реала» не только из-за предстоящей игры с «Арсеналом» на неделе. Пару дней назад другой матч был у команды, и был он тяжелым – ответный полуфинал Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Противники повторили счет в первом матче 1/2 финала, только другой пары, «Барселоны» с «Атлетико». По четыре мяча они друг другу забили. Причем подопечные Анчелотти победный гол забили только в дополнительное время, в итоге пройдя в финал как раз к «Барселоне».

В Примере же ситуация у «сливочных» чуть выправилась. Уже больше у них побед в последнее время, чем неудач. Сейчас клуб борется за чемпионство, пока отставая от каталонцев на три очка. Но вот «Атлетико» наконец отстал от них, только от «Реала» — уже на шесть баллов. Так что «королевскому клубу» сейчас остается беспокоиться только о борьбе с «Барсой».

«Валенсия», в целом, тоже уже исправляет свою ситуацию. У нее немного другие задачи в Примере – не вылететь в Сегунду. И ранее коллектив шел в зоне вылета. А сейчас он уже поднялся на 15-е место с 31 очком. Все из-за небольшой серии без проигрышей из четырех матчей – по две победы и ничьи. В том числе, справились «летучие мыши» с вышестоящими «Жироной» (1:1) и «Мальоркой» (1:0).

Но поверить в то, что «Валенсия» сейчас добьется успеха – трудно. Да, тяжелый график матчей у «Реала». Но даже смешанный состав клуба сумеет обыграть соперника, который еще недавно был претендентом на понижение в классе», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».