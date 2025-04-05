«Милан» — «Фиорентина»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Милана» 2:1 за 7.60.

«Жду тут примерно равной игры, но предпочтение всё же отдаю хозяевам поля.

Собственно, моё мнение о шансах в этом матче складывается на прошлой игре миланцев, которая прошла в рамках полуфинала Кубка Италии. Они провели дерби с «Интером», в котором в очередной раз не проиграли, выглядели неплохо. Какое-то время команда Консейсау даже была ближе к победе со счётом 1:0, но все же пропустила – 1:1 по итогу.

И, в общем, порой мы видим в исполнении «Милана» неплохую игру. После прихода Консейсау около месяца так вообще хорошо играл клуб, даже Суперкубок выиграл. Но на дистанции начались проблемы, Мората ушёл, Леау не всегда обеспечивает победы. В Серии А тяжёлая ситуация у команды – девятое место, отставание от зоны еврокубков насчитывает пять баллов.

Выше «Милана» как раз идёт «Фиорентина» — восьмое место с 51 очком. Она ближе находится к возвращению в топ-6, из которого она не так давно вылетела. Была «чёрная полоса» у «фиалок», много неудач, потерянных очков. Но сейчас ситуация чуть нормализовалась у них, в двух прошлых турах даже были обыграны тяжёлые соперники – 3:0 с «Ювентусом» и 1:0 с «Аталантой».

Да, у «Милана» было меньше времени на подготовку из-за матча в Кубке. Но у «Фиорентины» же будет встреча в Лиге конференций в середине следующей недели. Пусть и соперник там вроде бы трудностей не должен вызывать – «Целе». Но всё равно «фиалки» тут могут сыграть неоптимальным составом», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».