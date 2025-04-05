«Барселона» — «Бетис»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Бетис».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.80.

«Барселона» сыграет с «Бетисом» в рамках 30-го тура чемпионата Испании 5 апреля. Учитывая те результаты, которых «бетикос» добиваются, не жду тут лёгкой победы каталонцев.

Достаточно солидно выглядит сейчас «Бетис». Иско в отличной форме находится, Антони, приехав из «МЮ» в аренду, «переродился», начал совершать результативные действия чуть ли не в каждой игре. Да и статистика последних матчей клуба говорит сама за себя – шесть побед и одна ничья. В последний раз проигрывал он в конце февраля, и то в Лиге конференций.

В чемпионате Испании «Бетис» уже поднялся в еврокубковую зону. С 47 очками он идёт на шестом месте, уступает пятому «Вильярреалу» только по дополнительным параметрам. И отрыв «бетикос» от ближайших преследователей уже значительный – семь очков. Так что вполне вероятно, что они удачно завершат сезон в топ-6, если не в топ-5.

Единственный клуб, который имеет схожую статистику последних игр, как у «Бетиса», это как раз «Барселона». Но само собой, такие результаты клуб уже давно выдаёт – в 2025 году он ни разу не проиграл, почти только выигрывал. Благодаря этому подопечные Флика сейчас являются главными претендентами на чемпионство, отрыв от второго «Реала» насчитывает три очка, а от третьего «Атлетико» — уже девять.

Для этого матча также важно поговорить про график матчей. Он у «Барсы» сложнее. Пару дней назад клуб провёл ответный полуфинал с «Атлетико» в Кубке Испании, обыграл его 1:0, полностью доминировал, мог бы и больше забить. А уже на следующей неделе возвращается Лига чемпионов. Пусть там в четвертьфинале у сине-гранатовых и далеко не самый трудный соперник в турнире – дортмундская «Боруссия».

В общем, определённые шансы у «Бетиса» тут есть. Я точно жду, что он забьёт. Но в победу гостей всё-таки не особо верю. «Барселона» находится в отличной форме, даже второй состав тут сумеет переиграть соперника. Ставлю на успех каталонцев со счётом 2:1 – котировка 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».