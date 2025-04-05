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«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: ставка Германа Титова на матч НХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Нью-Джерси» – «Рейнджерс».

Ставка: победа «Нью-Джерси» в матче за 1.78.

«Если «Нью-Джерси» комфортно чувствуют себя в таблице Восточной конференции и почти наверняка забронировали место в плей-офф, то «Рейнджерс» продолжают отчаянную борьбу за выход в восьмёрку. Пока ньюйоркцев опережает набравший ход «Монреаль». Команда Питера Лавиолетта не лучшим образом провела концовку марта, но перед встречей с «Дэвилз» одержала две победы. Примечательны эти матчи тем, что «Рейнджерс» забросили соперникам 11 шайб. Нападение команды преобразилось, в том числе в хорошей форме Артемий Панарин.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однако лёгкой прогулки с «Нью-Джерси» ждать не придётся. «Дьяволы» выиграли три из четырёх последних матчей. «Дэвилз» и «Рейнджерс» роднит соперничество по Столичному дивизиону, команды занимают третью и четвёртую строчки. Матч ожидается равным. «Дьяволы» играют дома, это даст команде незначительное преимущество. Поэтому поставлю на победу «Нью-Джерси» с учётом овертайма», — приводит слова Титова «ВсеПроСпорт».

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