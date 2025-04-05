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«Оттава» – «Флорида»: ставка Германа Титова на игру НХЛ

«Оттава» – «Флорида»: ставка Германа Титова на игру НХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Оттава» – «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» за 2.25.

«Флорида» заканчивает регулярный чемпионат в неоптимальном составе. Главный тренер Пол Морис не может рассчитывать на несколько важных игроков: Александра Баркова, Аарона Экблада, Мэттью Ткачука и Дмитрия Куликова. Именно из-за проблем с ростером последние результаты «Пантерз» не удивляют. Действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл три матча подряд, забросив в каждом только по две шайбы. Прекрасный шанс исправиться «Флорида» получит в ближайшей игре с «Оттавой».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сенаторз» цепляются за плей-офф на «Востоке» и сохраняют седьмое место. Концовку марта команда провела неровно, но в прошлом матче добилась тяжелейшей победы над «Тампой» (2:1). Против «Лайтнинг» игроки «Оттавы» оставили очень много сил. Это может сказаться во встрече с еще одним топ-клубом Атлантического дивизиона, которому также нужны очки. Поставим на победу «Флориды» в основное время», — приводит слова Титова «ВсёПроСпорт».

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