«Рома» — «Ювентус»: прогноз на матч 6 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на встречу Серии А «Рома» — «Ювентус».

Ставка: «Рома» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.20.

«Рома» под руководством Клаудио Раньери очень сильно добавила. Если бы не досаднейший вылет из Лиги Европы, где не последнюю роль сыграла красная карточка в ответной встрече, сегодняшних римлян вообще можно было бы назвать одними из лучших в Европе.

Судите сами. Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии тянется с декабря 2024 года и составляет уже 14 матчей. За это время команда успела одержать 11 побед, восемь из которых — всухую. Конечно, забивать получается не так много, как хотелось бы. А тут ещё и Пауло Дибала травмировался. Зато оборона в полнейшем порядке и позволяет обходиться малым.

Кроме того, на домашнем стадионе римляне крайне редко проигрывают «Ювентусу». За 10 последних очных встреч, начиная с 2015 года, потерпели только два поражения. Учитывая все проблемы «старой синьоры», а также нужду во времени для нового тренерского штаба, ждать от неё резких прорывов мы бы не стали. Смена наставника наверняка взбодрит, но не настолько.

В качестве ставки вполне подошла бы победа «Ромы» с нулевой форой. В этом случае при ничейном исходе произойдёт возврат. Однако альтернативный, но не менее привлекательный, вариант — «Рома» не проиграет «Ювентусу» + тотал меньше 2.5 мяча. Хозяева демонстрируют качественную игру в защите, а гости даже в лучшие времена не всегда радовали голевыми парадами.