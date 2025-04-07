Названы шансы «Лестера» проиграть восьмой матч АПЛ подряд

В понедельник, 7 апреля, на стадионе «Кинг Пауэр» состоится встреча «Лестер» — «Ньюкасл», которая закроет программу 31-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

«Лисы» идут на серии из семи поражений в АПЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.54, что приблизительно равно 64% вероятности.

Победа «Лестера» оценивается в 6.80, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.79.