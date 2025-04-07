«Болонья» — «Наполи»: букмекеры оценили шансы

В понедельник, 7 апреля, на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье состоится встреча 31-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Поставить на победу «Болоньи» предлагается с коэффициентом 3.00, в то время как победа «Наполи» оценивается в 2.80. На ничейный исход можно поставить за 3.00. Обычно в таких случаях говорят, что игра пойдёт на три результата.

Вместе с тем аналитики уверены, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.07, а на гол в каждом тайме дают 190.