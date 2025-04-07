«Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз на матч 7 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Лестер» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» всухую за 2.70.

Прямо сейчас «лисы» идут на серии из семи поражений в чемпионате Англии. Каждое из них — всухую. Как с такой формой прикажете бороться за выживание? За восемь туров до конца коллектив располагался на предпоследней строчке, отстав от безопасного места на 12 очков.

Вы можете справедливо заметить, что львиная доля соперников во время этой серии поражений была крайне сильна. Это правда. Здесь «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и другие гранды. Однако это не оправдывает отсутствие забитых мячей. Да и предстоящий соперник тоже не робкого десятка.

«Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1) в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей. И эта победа стала одной из трёх последних. Также клуб праздновал успех в матчах с «Вест Хэмом» (1:0) и «Брентфордом» (2:1) в английской Премьер-лиге. За восемь туров до конца он борется за выход в Лигу чемпионов.

В личных встречах с «Лестером» у «Ньюкасла» тоже есть серьёзное преимущество. Начиная с апреля 2022 года, то есть за последние три года, соперники встретились пять раз. В четырёх из них с общим счётом 11:1 выиграли «сороки». Поскольку у «лис» и сейчас есть проблемы с реализацией, то победа гостей всухую будет выглядеть логично.