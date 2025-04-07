«Болонья» — «Наполи»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Болонья» — «Наполи».

Ставка: ничья за 3.00.

«Болонья» набрала очень приличную форму. В 2025 году в чемпионате Италии потерпела всего одно поражение, а прямо сейчас идёт на серии из пяти побед. За это время забила 12 мячей, а пропустила — три. Повезло с соперниками? Только отчасти. На данном отрезке попадались даже «Милан» (2:1) с «Лацио» (5:0).

При этом ещё и очные встречи в последнее время не могут определить сильнейшего. Начиная с 2023 года соперники встретились четыре раза. По одной победе одержал каждый, ещё два матча ознаменовались ничейными исходами. Что-то подсказывает, что предстоящая встреча тоже не сможет выявить победителя.

Впереди у «Болоньи» очень непростой календарь. Здесь несколько сложных соперников подряд, а ситуация предполагает набирать очки регулярно, чтобы бороться за Лигу чемпионов. Шансы есть. Благо теперь не нужно отвлекаться на Кубок Италии, ведь в первом матче полуфинала красно-синие обыграли «Эмполи» со счётом 3:0.

Думается, на своём поле подопечные Винченцо Итальяно сумеют составить команде Антонио Конте серьёзную конкуренцию. Можно рискнуть и в качестве ставки взять ничью. Альтернативный вариант — обе забьют. В последнее время неаполитанцы часто пропускают, как мы уже сказали, но и без гола остаются редко.