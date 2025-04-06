«Динамо» Махачкала — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Химки» в 23-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Динамо» за 2.09.

«Воскресное расписание откроет матч в Махачкале, где махачкалинские динамовцы сыграют против «Химок». И, если посмотреть на турнирную таблицу, тоже чрезвычайно важная игра и для тех, и для других. В последнем туре Махачкала без шансов проиграла московским армейцам, а «Химки» одержали очень важную победу над «Пари НН». Но по турнирной таблице между командами всего два очка разницы. И если Махачкала выигрывает в этой встрече, то она обходит «Химки» в турнирной таблице, а дальше в случае равенства очков будет иметь преимущество по личным встречам. Очень важный матч и для Биджиева, и для Артиги.

Вернётся в строй Мехия, важная боевая единица для «Химок». Но это первая выездная игра для химчан в весеннем отрезке. Они три матча сыграли дома. Первый выездной матч якобы был с ЦСКА, но это первый серьёзный выезд для «Химок». Посмотрим, как он сложится.

Махачкала дома играет очень агрессивно, очень нагло, очень напористо. И если «Химки» не сдюжат с этим давлением, то у Махачкалы хорошие шансы одержать победу. И я чувствую, что Биджиев очень правильно реагирует на неудачные матчи и правильно реагирует на корректировки, которые надо сделать после неудачной игры, как это было после «Динамо». Там проиграли крупно, потом удачно сыграли против «Крыльев». Сейчас неудачно сыграли против ЦСКА. Посмотрим, как отреагирует Махачкала уже в матче с «Химками».

Мне кажется, «Динамо» должно быть злее в этом матче, и оно своё возьмёт. Мой прогноз — победа «Динамо» за 2.09», — приводит слова Генича «РБ Спорт».