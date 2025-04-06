«Динамо» Мх — «Химки»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Динамо» Махачкала — «Химки».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.65.

«Первый воскресный матч РПЛ – «Динамо» Махачкала против «Химок». Начну с гостей. Волею календаря химчане три матча из четырех после зимней паузы провели на своём стадионе и добились очень даже хорошего результата — две победы и ничья с командами из нижней части таблицы, что очень важно! Ну и поражение на выезде от ЦСКА 0:1. И напомню, что армейцам удалось забить лишь в самой концовке на 93-й минуте.

У «Динамо» после паузы дела с набором очков тоже обстоят неплохо. Незапланированная домашняя ничья с «Локомотивом» и важная победа дома над «Крыльями Советов», и не просто победа, а разгром 4:0. Прорвало, другого слова подобрать невозможно. Агаларов в том матче забил дважды, а всего у него пять голов в чемпионате.

Но очень плохо обстоят дела у «динамовцев» с созданием голевых моментов, впрочем, как и у «химчан». Тройка центральных полузащитников подмосковной команды, Корредера, Вера и Бакаев, что-то пытаются сделать, но концовки нет, нет того человека-наконечника, который бы ставил точку в атаках.

Поэтому ставка «тотал меньше 2.5 в матче» за 1,65 – очень рабочая. Также предлагаю рассмотреть «обе забьют – нет» за 1.79, это просто великолепно. A «первый тайм – 0:0» за 2,65 — это просто фантастика. Здесь, пожалуй, я рискну. Первый тайм – 0:0», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».