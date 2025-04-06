«Ростов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 6 апреля

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Спартак» в 23-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.88.

«Суперигра по афише пройдет в Ростове-на-Дону. «Ростов» в прекрасном состоянии, даже осечка в игре с «Краснодаром» тут вообще ни о чём не говорит. «Ростов» и в том матче смотрелся очень бодро. В проигранной игре в Кубке «Зениту» «Ростов» тоже смотрелся очень недурно. И в последней игре против «Акрона» «Ростов» хорошую реализацию показал и хороший футбол.

Сейчас напротив «Спартак». Тут сам бог велел хорошо сыграть ростовчанам. Они дважды «Спартак» уже обыгрывали в Кубке. Посмотрим, как справятся в чемпионате. В чемпионате было крупное поражение в первом круге. «Ростов» на ходу, физически команда здорово выглядит, здорово борется, не уступает вообще ни сантиметра поля, но в обороне, разумеется, действует чуть-чуть авантюрно, и соперник может этим воспользоваться.

«Спартаку» необходимо пространство, может быть, это пространство «Ростов» и даст красно-белым. Второй подряд выездной матч для команды Деяна Станковича. И в отсутствие Бабича, который пропускает матч из-за дисквалификации, любопытно посмотреть, как будет выстроена оборона и как будет выстроена атака «Спартака». Снова ли появится Ливай Гарсия, сыграет ли Солари? В общем, матч действительно прелюбопытнейший.

Я думаю, что «Ростов» вряд ли будет играть от обороны против «Спартака». А «Спартаку» это как раз на руку. Мой прогноз на матч – «тотал больше 2.5» за 1.88», — приводит слова Генича «РБ Спорт».