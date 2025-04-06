«Ростов» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на встречу РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Ростов» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.88.

«Спартак» занимает третье место, но сохраняет шансы на чемпионство. Потеря очков в Ростове-на-Дону может практически вычеркнуть красно-белых из гонки за золото. В последних пяти матчах у «красно-белых» две победы, одна ничья и два поражения. После победы над «Зенитом» (2:1) последовала ничья с «Ахматом» (0:0). Манфред Угальде — главный снайпер команды, сейчас он находится в отличной форме. На его счету 16 голов в этом сезоне. Однако отсутствие Бабича из-за перебора желтых карточек и Бонгонда из-за травмы может сказаться на глубине состава.

«Ростов» идет седьмым, имея в своем активе 33 очка. В последнее время команда показывает не очень стабильную игру, пропуская в пяти последних матчах подряд. Главным бомбардиром команды является защитник Максим Осипенко, на его счету восемь голов и три передачи.

В первом круге «Спартак» разгромил «Ростов» 3:0, но в Кубке России «южане» взяли верх (1:0 и 2:1).

«Спартаку» нужна победа, чтобы догнать «Зенит» и «Краснодар». «Ростов» может сыграть на контратаках. Отсюда можно ожидать, что в матче будет много забитых мячей. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».