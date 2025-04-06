«Ростов» — «Спартак»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 23-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак».

Ставка: победа «Ростова» с форой (0) по жёлтым карточкам за 1.85.

«Хозяева седьмые в таблице и выше уже не поднимутся. Задача на сезон выполнена. Был продан за хорошие деньги Глебов, это раз. Команда находится далеко от зоны вылета и переходных матчей, это два. Так что можно играть в футбол без всякого давления и «светить молодёжь».

Два матча после зимней паузы против лидеров чемпионата, «Зенита» и «Краснодара», закончились с одинаковым счётом 0:1. Закономерность это или случайность, сказать пока не могу. «Будем посмотреть». «Спартак» немного притормозил после поражения в Казани и потери очков в Грозном, он сейчас третий в таблице.

Думаю, что будет открытый атакующий футбол. «Ростов» точно отсиживаться в обороне не будет, и мы увидим много забитых мячей. К примеру, ставка «обе забьют» за 1.71 — «рабочая». Победа красно-белых с форой (0) за 1.61 вообще без риска. Не верю в «Ростов». Но я за ставку — победа с форой (0) хозяев по жёлтым карточкам за 1.85. Потому что, по моему мнению, «Спартак» будет больше играть в атаку, больше будет владеть мячом, а игрокам «Ростова» придется больше фолить», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».