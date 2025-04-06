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ЦСКА — «Динамо»: прогноз Владислава Радимова на дерби в рамках РПЛ

ЦСКА — «Динамо»: прогноз Владислава Радимова на дерби в рамках РПЛ
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.94.

«Это матч, в котором если не решается судьба золотых медалей, то уж точно — судьба медалей в целом. Победивший может даже вклиниться в гонку за золото.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На старте весеннего отрезка «Динамо» лихорадит. Команда проводит хорошие матчи, перемежая их с неудачными. А вот ЦСКА, наоборот, обрел свою игру, понял, как использовать «ромб» в середине поля, и с каждым матчем выглядит все увереннее. В этом плане я считаю, что ЦСКА — фаворит встречи. Тем более играют дома. И совсем недавно мы уже видели, как эти команды встречались в Кубке.

Но я хочу сказать о другом: обе команды обладают атакующей мощью. Скорее всего, ЦСКА выиграет, но я не буду акцентировать внимание именно на этом исходе.

Думаю, в матче будет забито достаточно голов. Мне нравится ставка на ТБ 2,5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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