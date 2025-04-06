ЦСКА — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Динамо» в 23-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ничья и обе забьют за 3.80.

«ЦСКА против «Динамо» на «ВЭБ Арене». Они совсем скоро сыграют ещё и ответный матч Кубка России. И мы помним, недавно армейцы обыграли «Динамо» 2:1, при том что первый тайм получился малособытийным и безголевым. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами, потом удаление Маухуба, и тут же гол Кисляка как наказание.

Давненько команды не играли вничью. Да, ЦСКА сейчас на ходу, прекрасно армейцы выглядят – и в обороне здорово играют, и в атаке регулярно моменты создают. Но динамовцы хороши в атаке. В обороне вопросики имеются, не сыграет Фернандес по причине дисквалификации. Наверняка вернётся в состав Касерес, наверняка вернётся Бальбуэна. Ну и впереди очень любопытно, как Личка выстроит своих футболистов. Будет это снова ложная девятка и взаимодействие Карраскаля с Бителло, или, возможно, появится Артур, если он восстановится от травмы, или Нгамалё на фланге появится. В общем, очень любопытный матч.

Давно команды, как я уже сказал, не играли вничью, в последний раз в 2022 году, до этого тоже пару лет вничью не играли. Вообще, ничья в противостоянии ЦСКА и «Динамо» в последние годы – редкость, а сейчас отдать кому-то предпочтение — это, на мой взгляд, не совсем верно.

Да, напрашивается «обе забьют», да, напрашивается игра результативная, но, мне кажется, вариант «ничья» за 3.4 в этом матче выглядит неплохо. И еще можно добавить комбо – «ничья и обе забьют» за более вкусный, внушительный коэффициент 3.8. Это то, что надо на этот матч. Не факт, что сыграют вничью, но как-то вот по шансам команд ничья вроде напрашивается», — приводит слова Генича «РБ Спорт».