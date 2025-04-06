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ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Москве

ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Москве
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо» Москва.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.97.

«23-й тур РПЛ завершается матчем между двумя московскими командами. ЦСКА — пятый в таблице, 41 очко, и «Динамо» — четвёртое место, на строчку выше и на одно очко больше.

Девять матчей, официальных и товарищеских, провели между собой команды за 2,5 года. И шесть раз счёт на табло был 2:1 (по три победы каждой из команд). Месяц назад команды сыграли первый матч в Кубке России, и победил ЦСКА, 2:1. В первом круге матч также закончился победой армейцев 2:1, но уже в гостях, и это было в начале октября 2024 года.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'    

У армейцев после перерыва отличные результаты – шесть матчей, в которых было пять побед и одна ничья на выезде с «Зенитом». Из шести матчей они не пропустили в трёх. А «Динамо» играет неровно — две победы над командами из второй части турнирной таблицы, ничья с «Ростовом» на выезде и два поражения — от «Локо» и, как я говорил выше, от ЦСКА в Кубке.

Ну а теперь к прогнозу. Есть смелые цифры на ставку «обе забьют» за 1.68, которая может и не сыграть, не забываем, что в воротах ЦСКА великий Игорь Акинфеев и армейцы – одна из лучших команд в лиге по пропущенным мячам. Но решать вам. А я предлагаю следующий прогноз: точное количество голов в матче два или три за 1.97», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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