«МЮ» — «Манчестер Сити»: ставка Эльвина Керимова на матч АПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.94.

«Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ. «Ман Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» 0:1, пожалуй, проиграл по делу. Если бы не момент в концовке у Харри Магуайера, то можно было бы говорить о том, что у «МЮ» почти не было моментов в атаке. В целом, тяжёлый матч с плохим сценарием для «Юнайтед» — быстро пропустили от Эланги, своего бывшего игрока, и, естественно, позволили «Форест» играть на контратаках. «Ноттингем» отдал мяч, естественно, «Юнайтед» убегал в быстрые атаки через длинные передачи, защищаясь низким блоком. В общем, перекрыли пространство, центр «Юнайтед», клуб просто страдал в атаках. Очевидно, такой предсказуемый сценарий для игры «Ноттингем Форест», особенно с его быстрым голом. Так что «Юнайтед» проиграл и проиграл по делу.

«Ман Сити» одержал победу над «Лестером «в прошлом туре, 2:0, позволив сопернику за матч нанести всего два удара, сам «Сити» нанёс около 20 ударов. Клуб в первые полчаса забил два своих гола. И, в общем, комфортную одержит победу. До этого «Сити» обыграл «Борнмут» и вышел в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с «Ноттингем Форест». Есть возможность у Пепа Гвардиола выиграть трофей ещё в этом сезоне — Кубок Англии. Но «Сити» при этом играет тяжело, да, в целом, если говорить в чемпионате. Потому что, была ничья с «Брайтоном», упущенная победа, дважды клуб вёл в счёте. Но победить не сумел. И вот игра с «МЮ».

Мы помним, как в первом круге матч завершился – «Сити» вёл в счёте, но в концовке благодаря глупым ошибкам упустил победу. И не просто он упустил победу, но и проиграл в итоге, пожалуй, не по делу. И вот ответный матч. «Юнайтед» — на 13-м месте, «Сити» — на пятом. «Горожане» борются за топ-4. «Сити» идёт рядом с «Челси», который идёт на четвертом месте. Ну а «Юнайтед» в чемпионате, в общем, никаких задач не имеет, до еврокубков команда не доберётся, в Чемпионшип не вылетит. Но это дерби, в любом случае ещё и домашний матч. Так что понятно «МЮ» будет мотивирован, он, конечно, больше сейчас думает о Лиге Европы, где в четвертьфинале будет играть на следующей неделе уже

Я возьму комбинированную ставку – «Сити» не проиграет и тотал голов меньше 3.5» с коэффициентом 1,94. Я думаю, что «Сити» просто сильнее, чем «Юнайтед», несмотря на все свои проблемы. И большого количества голов я здесь не жду, потому что «Сити» сейчас никого не разносит, да, если выигрывает, то либо с минимальным счетом, либо в два мяча», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».