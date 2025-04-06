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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: ставка Игоря Семшова на игру АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: ставка Игоря Семшова на игру АПЛ
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.64.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима переживает непростые времена, занимая 13-е место в турнирной таблице после поражения от «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. В то же время команда Пепа Гвардиолы, «Манчестер Сити», находится на пятой позиции и стремится попасть в зону Лиги чемпионов, отставая всего на одно очко от «Челси».

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

Важным фактором, влияющим на исход матча, являются кадровые потери обеих команд. «Манчестер Юнайтед» будет вынужден обойтись без защитника Лисандро Мартинеса, в то время как «Манчестер Сити» не сможет рассчитывать на нападающего Эрлинга Холанда и защитника Джона Стоунза.

Учитывая текущую форму и кадровые проблемы обеих команд, можно ожидать упорной борьбы. «Манчестер Сити» будет стараться закрепиться в зоне Лиги чемпионов, они могут иметь небольшое преимущество в предстоящем дерби. Исторически матчи между этими командами всегда были напряжёнными и непредсказуемыми. Поставлю на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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