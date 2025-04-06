«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ 6 апреля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 3.60.

«Далеко не так просто тут прогнозировать результат. «Манчестер Сити» в этом сезоне испытывает много трудностей. А предсказывать что-либо в играх «Ман Юнайтед» почти невозможно.

К дерби обе команды подходят в неплохом настрое. Причем у них схожая ситуация с последними результатами. Так, единственное поражение в пяти матчах во всех турнирах у обеих команд было от «Ноттингем Форест». «МЮ» пару дней назад проиграл ему 0:1, а «Сити» с таким же счетом уступил «лесникам» еще в начале марта.

В других матчах они добивались успеха. Причем в случае с «красными дьяволами» эти результаты касаются еще и еврокубка – в Лиге Европы в 1/8 финала они прошли «Реал Сосьедад» (1:1 и 4:1). «Сити» же еще на стадии 1/16 финала Лиги чемпионов потерпел неудачу с другим «Реалом» — мадридским.

Но вот схожести в расположении в таблице АПЛ у них, конечно, нет. «Юнайтед» проваливает этот сезон, уже давно идет ниже середины таблицы. Даже до десятой строчки тяжело ему будет «дотянуться» — отставание насчитывает семь очков. «Ман Сити» же идет в топ-5 сейчас, правда, в Лигу чемпионов пока не попадает. Впрочем, четвертый «Челси» опережает клуб всего на одно очко.

В общем, ситуации и форма у соперников сейчас действительно примерно равны. Последнее, на что стоит обратить внимание, так это на очные матчи. И тут снова не все так очевидно. В четырех последних играх они чередовали победы друг на другом. Так что закономерным результатом тут я считаю ничью. МЮ на отдельные важные матчи умеет собираться и давать отпор. «Сити» же сейчас слишком много проблем испытывает, чтобы выигрывать в дерби. К тому же, Холанд травмирован.

Моя ставка тут – ничья за 3.60», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».